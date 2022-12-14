Брюссель, 14 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Гражданина Бельгии Оливье Вандекастеле приговорили в Иране к 28 годам тюрьмы, сообщает Agence France-Presseence (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что иностранный подданный был приговорен к 28 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Родственники гражданина Бельгии не знали о выдвинутых против него обвинениях.

Ранее Бельгия приостановила действие договора с Ираном о передаче заключенных. Действующее соглашение должно было позволить вернуть на родину иранского дипломата Асадуллу Асади, приговоренного в Бельгии к 20 годам лишения свободы за подготовку теракт, и бельгийского подданного Оливье Вандекастеле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали высказал мнение о том, что некоторые страны Запада пытаются создать угрозу вблизи России и Ирана. Дипломат также указал на необходимость объединиться против этих угроз и сообща решать проблемы безопасности.

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