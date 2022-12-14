Тбилиси, 14 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Вашингтон «очень внимательно» следит за тем, как в Грузии развивается ситуация вокруг бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом говорится в обнародованном 14 декабря заявлении посла США в Тбилиси Келли Дегнан.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Она отреагировала на решение Тбилисского городского суда перенести заседание по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента. Американского посла удивило, что одной из причин стала техническая неготовность обеспечить дистанционное участие политика в судебном заседании.

«Это чрезвычайная ситуация, потому что как на местном, так и на международном уровне, существует большая обеспокоенность в связи со здоровьем и благополучием Саакашвили», — заявила Дегнан.

Посол также возложила на грузинское правительство ответственность за оказание нужной медицинской помощи Саакашвили. По её мнению, отсрочка в рассмотрении ходатайства «порождает лишние вопросы».

Напомним, медики не рекомендовали перевозку Саакашвили в суд из больницы, где его содержат под охраной. Представитель пенитенциарной службы Николоз Абрамишвили заявил, что видеосвязь с экс-президентом наладить не получилось. Он также сказал, что необходимо ознакомиться с новыми документами, которые представила защита. Заседание было перенесено на 22 декабря.