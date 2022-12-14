Вашингтон, 14 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Илон Маск отреагировал на замечание, сделанное МИД Норвегии в Twitter. В своём аккаунте в соцети американский бизнесмен написал: «Извините» в адрес норвежского внешнеполитического ведомства.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Илон Маск

Напомним, Twitter, принадлежащий Маску, допустил неточность при маркировке аккуантов: МИД Норвегии оказался связанным с Нигерией, поскольку под названием аккаунта появился ярлык «Правительственная организация Нигерии».

После этого норвежский МИД попросил Twitter внести коррективы, отметив, что очень тепло относится к Нигерии, но просит не путать две страны.