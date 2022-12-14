Тегеран, 14 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Глава миннефти Ирана сообщил о заключении соглашений по совместной разработке нефте-газовых месторождений с Китаем. Договоренности были достигнуты в рамках встречи с вице-премьером госсовета Китая Ху Чуньхуа, который с рабочим визитом прибыл в Тегеран.

Официальное интернет-представительство президента России Ху Чуньхуа

«В ходе этого визита с Китаем заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений», — приводит слова главы миннефти Ирана агентство IRNA.

Ранее, 13 декабря, в ходе встречи Ху Чуньхуа с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером были обсуждены вопросы реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и рассмотрена тема сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.