Москва, 14 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Российские парламентарии поступают правильно, собираясь легализовать майнинг криптовалют, так как это может принести доходы государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Stock Catalog Криптовалюты

«В России необходимо легализовать майнинговую деятельность, чтобы она как минимум носила законный характер, — сказала Левашенко. — При этом важно обратить внимание на опыт зарубежных стран: они не создают дополнительных барьеров и не предъявляют к майнингу никаких требований, кроме уплаты налогов. Так, если майнинг осуществляется в рамках предпринимательской деятельности, выплачивается налог на доход предпринимателя или специальный налог (если действует льготный режим). При этом майнеры пользуются всеми налоговыми вычетами, доступными для предпринимателей».

В свою очередь, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко заметил, что легализация майнинга — это большое благо для жителей РФ и экономики.

«Но вопрос в том, как будет вестись учёт майнеров. И поверят ли они органам власти? Захотят ли выйти из «тени»? Ведь как минимум их обложат подоходным налогом. Риски от майнинга для России отсутствуют. Тем более что сейчас майнинг и так идёт полным ходом. Только налоги с дохода майнеры не платят. Так что, скорее всего, механизм легализации — это именно вопрос сбора дополнительных налогов для государства. Мы же знаем, что собираемость налогов упала в 2022 году процентов на 20. А ожидаемое падение налоговых сборов в 2023 году уже минус 40 процентов», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что в России необходимо законодательно регулировать такое явление, как майнинг.