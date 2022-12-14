Москва, 14 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Международный интерес к развитию Северного морского пути сохраняется, однако Запад всячески мешает этому взаимодействию. Об этом 14 декабря сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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«Интерес есть у всех: знать, что там происходит, быть в курсе возможных перспектив», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Корчунов.

При этом он добавил, что осуществлять в нормальном режиме сотрудничество и взаимодействие с Российской Федерацией по вопросам устойчивого развития Северного морского пути организациям не дают «те решения, которые были приняты прежде всего правительствами» западных государств.

«Хотя все понимают, что развитие арктического судоходства ― это перспективная отрасль для всех арктических государств, важная для социально-экономического развития северных территорий стран Арктического региона», ― указал дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что Северный морской путь является российской внутренней, а не международной транспортной коммуникацией, это «национальный русский путь» и он будет надёжно защищён Вооружёнными силами РФ, в том числе военным флотом.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексея Чекункова, реализация плана развития СМП обеспечит экспортное благополучие России на десятилетия вперёд.