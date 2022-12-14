Москва, 14 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Создание неоколониализма нового типа является единственным шансом для стран Запада сохранить своё господство в мире. Об этом 14 декабря написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Как отметил Пушков, комментируя публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей в мире экономикой и при этом потеснит Японию и Германию, именно таким образом, по его мнению, будет постепенно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи Запада с первых позиций вначале в мировой экономике, а затем и в политике.

Также российский сенатор уточнил, что в этой ситуации единственным для западных стран шансом является превращение развивающегося мира в «новый Запад», интегрируя его элиты и средний класс в свою идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу.

«По сути, речь идёт о неоколониализме нового типа — информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять своё господство качественно новыми методами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря сенатор Алексей Пушков резко высказался по поводу заявления генерала Иностранного легиона в отставке 64-летнего Мишеля Яковлеффа о предложении Киеву ударить по параду 9 Мая в Москве.