Рига, 14 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает идею проведения международного «трибунала» по обвинению России за спецоперацию по денацификации Украины. Об этом он 14 декабря заявил порталу LSM.

Saeima Президент Латвии Эгилс Левитс

«Надеюсь, что он будет создан. Вопрос — где? … Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — сказал Левитс.

По его мнению, для создания такого трибунала якобы не требуется решения ООН, в котором Россия обладает правом вето. Латвийский президент считает, что это якобы можно делать на основании решения Совета Европы или просто по договорённости между странами.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов ЕС не дали общего одобрения по поводу предложения Еврокомиссии провести «трибунал» по Украине.