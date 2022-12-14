Москва, 14 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Иран и Россия стремятся к улучшению международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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«Что касается международного транспортного коридора «Север — Юг», то соглашение было подписано в 2000 году, но за все эти годы было очень много взлётов и падений. Только один момент могу сказать: воля наших лидеров нацелена на то, чтобы усовершенствовать данный коридор», — сказал Джалали.

По его словам, коридор можно разделить на несколько ветвей: «Первая — это восточная ветвь, которая тянется из России в Казахстан, а затем в Туркмению и в Иран. Этот коридор запущен, и груз перевозится по данному маршруту. Конечно, следует укрепить данную ветвь, и мы с Россией это делаем. Вторая ветвь — срединная, и здесь она мультимодальна. Этот маршрут тянется из Ирана в Каспийское море, потом на судах груз перевозится на север, на территорию РФ, и далее идет по России. Здесь есть проблема в отсутствии железнодорожных путей, но в скором времени один из портов Ирана будет присоединён к железной дороге. Но главная проблема в том, что морской флот России и Ирана следует укрепить на Каспии. На Каспии у России лишь один морской порт — в Махачкале. Следует его развивать».

Джалали рассказал, что несколько месяцев назад он посетил Махачкалу и увидел план развития порта, который уже реализовывается: «Ваши порты находятся на Волге, и вопрос в том, что уже много лет не проходило необходимых работ. Третья ветвь — западная. Самая большая её слабость — отсутствие железнодорожных путей».

Дипломат подчеркнул, что с учётом договорённостей президента Ирана Ибрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина были определены спецпредставители двух стран и Азербайджана для принятия решений по данному коридору: «Первая встреча трёх спецпредставителей прошла в Баку. Было решено, что вторая встреча пройдёт в Москве».