Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В связи с резким обострением эпидемиологической ситуации по гриппу и коронавирусной инфекции жителям и гостям Санкт-Петербурга рекомендовано вернуться к ношению защитных масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы в масках

Об этом в интервью телеканалу «78» заявила 14 декабря начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва. Она отметила, что эпидемический порог в Петербурге по гриппу и ОРВИ превышен на 77%.

По словам чиновницы, в этом эпидемическом сезоне произошло сочетание гриппа и коронавируса, а также более ранний подъем общей заболеваемости, тогда как «раньше люди начинали болеть гриппом и ОРВИ на январских праздниках».

Соловьёва напомнила, что медицинские организации города уже перешли на масочный режим, и сегодня пришла пора всем жителям использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а лучше временно избежать посещения таких мест.

«По опыту прошлых допандемийных лет такой эпидподъём длится не 2-3 недели, а где-то 1,5 месяца. Если в этом году он начался на месяц раньше, то, наверное, январь он точно захватит», — сказала представитель комздрава Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Роспотребнадзора в Петербурге с 14 декабря введён обязательный масочный режим во всех медицинских и социальных учреждениях, отменена плановая госпитализация несовершеннолетних пациентов, запрещено посещение родственниками пациентов в стационарах, а детские коллективы, где заболело не менее 20% детей, отправляются на карантин на срок не менее семи дней.