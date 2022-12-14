Ярославль, 14 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2022 года в Ярославской области построено 729 тысяч квадратных метров жилья, рост к аналогичному периоду составил 12%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, шла речь на на заседании правительства области. Всего до конца года по соглашению с Минстроем России в регионе будет введено в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья.

Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание правительства Ярославской области

«Строительство должно быть одним из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн квадратных метров ежегодно вводимого жилья, — подчеркнул Михаил Евраев. — Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона».

На заседании правительства и. о. директора областного департамента строительства Сергей Гончар рассказал, что в 2022 году выдано 224 разрешения на строительство жилья. Сейчас в регионе возводят 142 многоквартирных дома, из них 57 с использованием механизма счетов эскроу.

Лидерами по строительству жилья являются Ярославль и Ярославский район, где по итогам года будет введено 253 и 260 тысяч квадратных метров соответственно. В 2022 году удалось восстановить права 533 дольщиков семи проблемных домов.

«По четырем домам выплачены компенсации через федеральный Фонд развития территорий, по двум предоставлены квартиры в других домах. Один дом был достроен. Остается решить проблему еще по семи объектам, и это планируется сделать до конца 2023 года», — пояснил Сергей Гончар.

В следующем году работа будет продолжена.