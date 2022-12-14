Москва, 14 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Иран и Россия должны приложить усилия, чтобы снизить уровень доминирования доллара во взаимных расчётах. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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«Еще один вопрос, который является предметом общего мнения между нашими лидерами, помимо многих других, заключается в том, что мы должны приложить усилия к тому, чтобы снизить доминацию некоторых валют, в том числе доллара, в наших торгово-экономических отношениях», — сказал Джалали.

По его словам, в этой связи использование национальных валют России и Ирана в рамках двусторонних отношений — «это принцип, для развития которого мы прикладываем усилия».

Также Джалали отметил, что сотрудничество России и Ирана идет по разным трекам, и одним из направлений является интеграция национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб».