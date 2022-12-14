Москва, 14 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. ДОМ. РФ в рамках работы по развитию федеральных территорий в 2022 году безвозмездно передал 19 субъектам РФ участки общей площадью 93 га. На них будут построены дошкольные и общеобразовательные учреждения, объекты спортивной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Часть земель будет использована для реализации региональных программ модернизации жилищного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«ДОМ. РФ — социально ориентированная компания, — отметил заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов. — Для нас крайне важно оказывать субъектам РФ поддержку в реализации программ, направленных на повышение качества жизни людей. Для этого в тесном взаимодействии с регионами мы подбираем неиспользуемые федеральные территории, на которых позже строятся социально значимые объекты. Только за последние три года ДОМ. РФ передал местным властям участки, на которых предусмотрено строительство 29 детских садов, 18 школ, пяти спортивных и одного медицинского центра. За счёт этого снижается дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, развивается спорт, оказываются качественные медицинские услуги, создаётся комфортная городская среда».

В топ-3 регионов по объёмам переданных земель входят: Санкт-Петербург (28,75 га), Челябинская область (18,16 га) и Республика Карелия (7,82 га). Их общая доля составляет 59%. В Карелии, Тюменской, Омской, Оренбургской областях и Приморском крае на вновь переданных участках будут построены в общей сложности семь детских садов. В Подмосковье (Истринский район) появятся две школы и спорткомплекс. Ещё одну школу построят на о. Русский во Владивостоке. В Псковской области на полученной земле сделают детскую площадку. Правительство Москвы использует землю под нужды реновации.

В остальных регионах на переданных землях построят дороги, объекты инженерной инфраструктуры, используют под другие общественно важные функции. В 2021 году ДОМ. РФ безвозмездно передал 20 регионам 67 га под строительство объектов социальной инфраструктуры, и т.ч.: 17 детских садов, 13 школ, трёх спортивных центров и одного объекта здравоохранения.