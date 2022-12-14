Москва, 14 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Посредством санкций коллективный Запад осуществляет давление на человечество. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Что касается санкций, то мы думаем, что коллективный Запад использует санкции как инструмент в целом против человечества, поскольку санкции ставят своей целью людей. Очень многие люди, которые нуждаются в лекарствах, лечебных вопросах и потребностях жизни — как раз эти санкции посягают на них. Мы в качестве страны, которая накопила огромный опыт в области санкций, всегда открыто излагали свою позицию на международной арене, и мы считаем, что нечеловеческое поведение было осуществлено по отношению к нашему народу», — сказал Джалали.

Он напомнил, что всего лишь три года назад мир столкнулся с пандемией коронавируса, и многие страны выделяли огромные средства, чтобы бороться с болезнью: «Сами американцы выделили около трёх трлн долларов на борьбу с коронавирусом, некоторые европейские страны также выделяли огромные средства. Но Ирану не позволили даже использовать финансовые ресурсы, которые находились вне Ирана. Конечно, мы этот трудный период прошли, спасли наш народ, начали производить вакцины, но гнёт и притеснение со стороны некоторых западных стран наш народ не забудет».