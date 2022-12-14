Москва, 14 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В 2022 году сотрудничество Ирана и России достигло не всех результатов, но нужно смотреть на ситуацию в перспективе. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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«В 2022 году отношения в различных направлениях развивались. Отсюда понятно, что в 2022 году сотрудничество достигло не всех результатов, но в дальнейшем мы увидим развитие во всех направлениях сотрудничества. Допустим, мы начали взаимодействие по технологиям и промышленности, но это не означает, что они показали себя лишь в 2022 году. Это лишь начало пути нашего взаимодействия, результаты которого мы увидим в дальнейшем», — сказал Джалали.

По его словам, ещё одно направление — инфраструктура и её развитие: «Например, транзит, таможенные администрации, денежно-банковское взаимодействие. Конечно, все они создадут соответствующие предпосылки для увеличения торговли между странами в дальнейшем. Поэтому это показывает, что отношения являются обнадёживающими».