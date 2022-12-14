Москва, 14 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Создание современного транспортного каркаса усилит вклад Якутии в усиление значения Арктики и Дальнего Востока, которые станут в нынешних геополитических реалиях проводником для экспортного доминирования России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на заседании Совета Федерации РФ 14 декабря заявил глава республики Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Ставя эту задачу, мы исходим из того, что Арктика и Дальний Восток становятся проводниками новых транспортных коридоров для экспортного доминирования России в Азиатско–Тихоокеанском регионе. При этом огромным тормозом является то, что существующая энергосистема и транспортные коридоры, созданные под потребности экономики 70-х — 80-х годов прошлого века, не отвечают требованиям времени», — сказал Николаев.

Он подчеркнул, что для реализации задач по развитию инфраструктуры, которые поставил президент России Владимир Путин, необходимо разработать новую редакцию Стратегии пространственного развития страны. Новые транспортные коридоры помогут промышленности войти в хозяйственный оборот. Айсен Николаев уверен, что создание сквозного автомобильного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю через территории Якутии и Магаданской области помогут достичь поставленных задач. Особое место в этом отводится строительству моста через Лену.

Помимо транспортной инфраструктуры отдельного внимания заслуживает энергетическая. Николаев заявил, что имеющихся генерирующих мощностей едва достаточно для текущих потребностей экономики — требуется строительство новых источников генерации и линий электропередач.

«Якутия в этом году ожидает рост промышленного производства на 12% на фоне спада в целом ряде регионов. Это результат большой работы руководства республики, бизнеса, граждан. За это хочется отдельно поблагодарить. Хочу подчеркнуть, что при огромном потенциале республики, при очень качественном продвижении вперед без системной федеральной поддержки решить все проблемы невозможно», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации в ходе «Часа субъекта» поддержали предложение Якутии о паритетном финансировании строительства Ленского моста. Предполагается, что на возведение этого важного для республики объекта из федерального бюджета будет потрачено не менее половины от общего объёма инвестиций.