Москва, 14 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что он сделал прививку от гриппа. Он заявил об этом 14 декабря в ходе совещания с членами российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил российский лидер, несколько дней назад он спрашивал у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нужно ли ему проходить вакцинацию от гриппа, на что она ответила ему утвердительно.

«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, всё нормально, без всяких вопросов», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличивается почти на 30–35% каждую неделю.