Москва, 14 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Россия и Иран даже в случае снятия западных санкций должны иметь устойчивые отношения по всем направлениям. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Что касается первого вопроса по санкциям, есть два момента. Первый — в том, что, независимо от санкций, Иран и Россия являются двумя крупными соседними государствами, близкими друг к другу. Конечно, мы должны сказать, что, независимо от санкций, отношения должны быть расширены и мы должны их расширять с учётом того, что мы являемся соседними странами. Я к тому, что, если наступит день, когда санкций не будет, мы должны в качестве двух соседних стран иметь устойчивые отношения во всех направлениях нашей повестки», — сказал Джалали.

По его словам, западные санкции в отношении России и Ирана «нас сблизили»: «Конечно, благодаря присутствию наших врагов мы ещё больше сближаемся и становимся более союзными. Конечно, наши противники эту дорогу для нашей интеграции сделали короче».