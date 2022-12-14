Мелитополь, 14 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Работающие на киевский режим диверсанты с помощью взрывных устройств подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи (ЛЭП) в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил 14 декабря врио главы администрации города Александр Сауленко в своём телеграм-канале.

Unsplash Взрыв

Он отметил, что из-за теракта, который произошел вечером 13 декабря, без электроснабжения остались 10 тыс. абонентов. Службы работают над его возобновлением.

«Данный теракт в очередной раз доказывает, что Киеву важны только территории и мнимая «забота» о мирных жителях на возвращённых в состав России территориях - это просто слова!» — написал Сауленко.

Глава города добавил, что на месте преступлений были найдены улики, которые позволяют определить личности злоумышленников. Ведётся их розыск.