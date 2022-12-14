Брюссель, 14 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Посла Катара не вызвали в Евросоюз для разъяснений в связи с коррупционными расследованием в Европарламенте (ЕП), связанными с чемпионатом мира по футболу, сообщил Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Петер Стано пояснил, что Евросоюз не запрашивал у Катара официальных объяснений, потому что расследование в отношении коррупции продолжается. По его словам, соответствующие действия могут приняты только в том случае, когда у Бельгии появятся результаты.

Напомним, коррупционный скандал произошел в Европарламенте 9 декабря, когда правоохранительные органы Бельгии провели десятки обысков в Брюсселе и арестовали четырех человек, включая зампредседателя Европейского парламента Еву Кайли.