Калуга, 14 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и начальник регионального УФСБ России Сергей Ядыкин провели 14 декабря совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, в заседании участвовали председатель регионального Законодательного собрания Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области

Речь шла об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности региона в ходе новогодних и рождественских праздников. По информации силовых ведомств, в этот период будут усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования, увеличена численность патрульно-постовых нарядов. В местах праздничных торжеств запланировано дежурство полицейских, сотрудников Росгвардии, которым окажут помощь представители частных охранных организаций, народных дружин и казачества. Принимаются дополнительные меры по усилению охраны и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных и религиозных объектов, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области

На контроле ГУ МЧС по Калужской области — противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей, пресечение нарушений, связанных с несанкционированной торговлей пиротехническими изделиями. В ходе обсуждения Владислав Шапша отметил, что приближаются самые продолжительные в году новогодние и рождественские праздники. В эти дни необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие жителей региона. Праздничные локации, места массового отдыха и рождественских богослужений должны быть защищены от террористических угроз. Это же касается торгово-развлекательных центров, административных зданий, учреждений социальной сферы, объектов транспортной инфраструктуры.

Сотрудникам силовых ведомств, экстренных служб и руководителям органов местного самоуправления глава региона рекомендовал обеспечить слаженное взаимодействие и готовность к немедленному реагированию на любые происшествия. Говоря о проведении массовых мероприятий, в том числе с участием детей, губернатор напомнил, что на новогодние елки приглашены все дети участников специальной военной операции. Это накладывает на руководство профильных ведомств и правоохранительных структур дополнительную ответственность по обеспечению безопасности. «В дни новогодних каникул и праздников главная задача — обеспечить безопасность и благополучие жителей Калужской области. Очень важно, чтобы эти праздники оставили в воспоминаниях людей только хорошее, чтобы у нас не случилось никаких чрезвычайных ситуаций», — сказал Владислав Шапша. В завершение заседания он поблагодарил членов антитеррористической комиссии и оперативного штаба за добросовестную работу в уходящем году, пожелал всем успехов, максимальной концентрации и бдительности.