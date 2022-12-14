Москва, 14 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличивается почти на 30–35% каждую неделю. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растёт, чуть ли не на 30–35% в неделю, по-моему», — сказал он.

Также российский лидер попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить о том, какая эпидемиологическая обстановка сложилась на сегодняшний день в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что из-за резкого осложнения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Петербурге приостановлена плановая госпитализация детей, а в медицинских и социальных учреждениях вновь введён строгий масочный режим.