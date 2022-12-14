Москва, 14 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации порекомендовало жителям страны воздержаться от поездок в Перу на фоне протестов населения в южноамериканской стране.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«<…> В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью», — говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания отстраненного от президентской должности Педро Кастильо.

Как передает ИА REGNUM, министр обороны Перу Альберто Отарола заявил, что армия страны займется охраной ключевой инфраструктуры.