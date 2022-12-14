Белград, 14 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Заявка на вступление непризнанного Косова в Евросоюз, составленная Приштиной, нарушает международные нормы. Об этом 14 декабря сообщил в соцсети Twitter госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович.

mfa. gov. rs Неманя Старович

«На первый взгляд похоже на пародию. Не-государство не входит ООН, его присоединение к ЕС полностью игнорирует Устав ООН, Лиссабонский договор и так далее», — написал Старович.

Госсекретарь сравнил заявку Приштины с тем, как если бы он подал заявку на полёт на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря лидеры Косова подписали заявку на вступление в Евросоюз. Сербский автономный край Косово и Метохия объявил о независимости в феврале 2008 года. Более 60 стран мира, в том числе Россия и ряд стран-членов ЕС, не признают его отдельным государством.