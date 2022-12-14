Варшава, 14 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Власти Польши рассчитывают вернуть вывезенные Германией во время Второй мировой войны польские произведения искусства и объекты культурного наследия, в этом вопросе Варшава надеется на ЮНЕСКО. Об этом 14 декабря в ходе брифинга сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

Citaty.net Аркадиуш Мулярчик

Он подчеркнул, что до настоящего времени ФРГ не понесла «никакой ответственности за действия своего правового предшественника» и не проявляет «желания и воли» исправить нанесённый вред. По информации представителя польского правительства, «из Варшавы было вывезено 50 тыс. вагонов с мебелью, книгами, предметами искусства», которые сейчас «находятся в немецких домах».

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«Я обратился к генеральному директору ЮНЕСКО с просьбой о сотрудничестве в деле возвращения и реституции вывезенных из Польши объектов культурного наследия», ― цитирует ТАСС представителя польского внешнеполитического ведомства.

Муларчик потребовал, чтобы власти ФРГ отреагировали на польские притязания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили, что Германия должна выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны. По линии МИД Берлину была направлена соответствующая нота. Кроме того, в ноябре, не получив ответ от Берлина, Варшава направила ноту с разъяснением своих прав на получение репараций от ФРГ примерно 50 государствам.

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В правительстве Германии не раз заявляли о том, что выплат Польше не будет, так как достаточно крупные репарации выплачены ранее, и нет оснований для пересмотра отказа Польши от репараций в 1953 году.

При этом председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский уверен, что Германия должна заплатить за ущерб полякам, за их гибель и унижение во время Второй мировой войны.