Москва, 14 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Совете Федерации в ходе «Часа субъекта» поддержали предложение Якутии о паритетном финансировании строительства Ленского моста. Предполагается, что на возведение этого важного для республики объекта из федерального бюджета будет потрачено не менее половины от общего объёма инвестиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Якутии.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что повышение транспортной связанности региона является важной задачей и требует серьёзной финансовой поддержки. Строительство Ленского моста она назвала мечтой жителей Якутии.

«Главная мечта жителей — это, конечно, строительство моста через реку Лену, люди его очень ждут. Это жизненно необходимо, и мы видим, как губернатор бьется за этот проект, который имеет колоссальное значение для жителей региона и всего Дальнего Востока. Круглогодичная транспортная доступность увеличится в 4 раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным», — подчеркнула Матвиенко.

На сегодняшний день активно реализуется первый этап — ведутся подготовительные работы, корректируется проект. Выделение финансирования из федерального бюджета запланировано на 2025 год, но сама стройка может начаться раньше.

«В федеральный бюджет проект включен на 2025 год. Думаю, если до конца будет экспертиза, надо начать строительство раньше», — отметила председатель Совфеда.

Ленский мост станет ключевым проектом и свяжет Восточную Сибирь и Дальний Восток. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, он соединит в единый транспортный узел три федеральные автодороги, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль.

«Это логически завершит, и тем самым, значительно повысит эффективность ранее вложенных огромных инвестиций в инфраструктуру. Круглогодичная транспортная доступность населения республики возрастет с 21 до 80 процентов. Не менее чем на 4 млрд рублей ежегодно сократятся бюджетные затраты на «северный завоз». Эффект в виде роста ВРП оценивается в 2-3% ежегодно», — отметил Николаев.

По итогам заседания Совет Федерации рекомендовал правительству РФ софинансировать строительство Ленского моста в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование возведения моста через реку Лена включено в план дорожного строительства на пять лет. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.