Москва, 14 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В апарт-отеле, который находится в Докучаевом переулке в центре Москвы, произошёл пожар. Об этом 14 декабря сообщили в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В апарт-отеле в Докучаевом переулке произошло возгорание в квартире на третьем этаже. Пострадал один человек», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также указывается, что один человек был спасён из горящей квартиры и из соседней квартиры эвакуировали беременную женщину. При этом отмечается, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров, в данный момент пожар уже потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала отопительного сезона бригады экстренной медицинской помощи по всему Закарпатью госпитализировали уже 37 человек с симптомами отравления угарным газом.