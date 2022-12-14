Москва, 14 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отнесении к запрещенной информации сведений о незаконных методах изготовления боеприпасов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Необходимо принимать жесткие меры. Запад вынашивает планы подорвать обороноспособность нашей страны», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

По его словам, в Госдуме «установлено, что на информационных ресурсах ряда изданий и организаций, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовлению «коктейлей Молотова», а также советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов». Парламентарии направили обращение в Генпрокуратуру об их признании экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России.

Поправками в КоАП предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию.

В действующем законодательстве уже предусмотрена административная ответственность за распространение в средствах массовой информации (СМИ), а также в интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За это преступление физлица будут наказываться штрафом до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения, индивидуальные предприниматели — штрафом до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения. Для юрлиц предусмотрен штраф до 1 млн рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения.