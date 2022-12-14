Москва, 14 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В ДНР уничтожен пункт управления оперативно-тактической группировки войск киевского режима подназванием «Лиман». Об этом 14 декабря сообщшили в ходе брифинга Министерства обороны России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря проукраинские власти города Краматорска (ДНР), находящегося под оккупацией киевских боевиков, заявили о ракетном ударе по промышленной зоне. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Краматорска.