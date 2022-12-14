Вашингтон, 14 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Россия не только выжила, несмотря на санкции Запада, но продолжает зарабатывать на продаже энергетических ресурсов, пишет издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Автор статьи Роберт Фарли ставит вопросы: «Кто выигрывает финансовую войну между Россией и Западом? И что значит выиграть или проиграть?» Анализируя последствия экономического давления Запада на Россию, эксперт отмечает, что последствия западной финансовой кампании против России «остаются неопределёнными».

В частности, кампания Запада по «финансовому принуждению» не сделала невозможным продолжение спецоперации России на Украине, не переубедила Кремль отказаться от продвижения по этой территории. Экономика России не разрушена, и в чём заключается нанесённый ей ущерб, затруднительно определить.

«Западная кампания не помешала России получить доступ к иностранной военной помощи, — пишет Фарли. — Хотя это, возможно, ограничило возможности России и партнёров, с которыми Россия могла работать».

Эксперт обращает внимание читателей на тот факт, что российская валюта выстояла, более того, «рубль остаётся сильным по отношению к большинству иностранных валют». Если в начале спецоперации (февраль 2022 года) аналитики наблюдали инфляцию, то теперь она «существенно снизилась», как и процентные ставки.

«Особенно с учётом того, что в большинстве западных стран также наблюдается высокая инфляция, ситуация в России не кажется полностью выходящей за рамки нормы», — отмечает эксперт.

Он отметил, что для российских компаний эти действия Запада затруднили международные инвестиции и в значительной степени сделали их невозможными «для российского правительства, хотя Кремль в любом случае не брал много займов на западных рынках капитала».

Между тем у России всё же остаётся доступ к внутренним рынкам облигаций, которые продолжают привлекать некоторые иностранные инвестиции. Что касается российского фондового рынка, «он пострадал, но не столь сильно, как во время других недавних обвалов российского рынка».

«Использование Россией SPFS (Система передачи финансовых сообщений Банка России — прим. ИА REGNUM) и ряда других инструментов для обхода блокировки SWIFT ограничило степень ущерба для финансовой системы России и внутренних сбережений российских граждан, — пишет автор статьи. — Россия объявила дефолт по своему долгу, но она не обанкротилась в том смысле, что это важно для её способности продолжать войну».