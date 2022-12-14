Москва, 14 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Сейчас операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Для однозначного определения таких лиц и организаций Росфинмониторинг формирует перечень, основаниями для включения в который являются принятые процессуальные решения в связи с причастностью указанной организации или лица к экстремистской деятельности или терроризму. В отношении организаций или физлиц, включенных в такой перечень, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны применять меры по блокировке денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении указанного лица или организации в перечень.

Законопроект предусматривает в качестве оснований для включения в перечень принятие процессуальных решений в связи с причастностью указанной организации или лица к преступлениям диверсионной направленности и, как следствие, возможность блокировки счетов таких лиц и организаций. В сопроводительных материалах отмечается, что реализация рассматриваемого законопроекта и проектируемых изменений в Уголовный кодекс РФ позволит создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан.