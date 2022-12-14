Москва, 14 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании за диверсии и диверсионные сообщества, санкциях за пропаганду и оправдание диверсий, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В целом, предлагаемая ответственность, устанавливается в соотнесении с аналогичной ответственностью за преступления террористической направленности

Вводится дифференцированная уголовная ответственность за осуществление диверсионной деятельности, в том числе возможность назначения уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Законопроект предлагается доработать ко второму чтению. Так, предлагается предусмотреть конфискацию для виновных по новым статья Уголовного кодекса.

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсии, вооружение или подготовку лица для диверсии, а равно финансирование диверсии предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Пособничество в совершении диверсии предлагается карать лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Организацию совершения таких преступлений или руководство их совершением, а равно организацию финансирования диверсии планируется наказывать лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

При этом прописывается, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Вводится отдельное наказание за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности. Это преступление будет наказываться лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы, следует из документа.

Ряд положений предусматривает наказание за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Уголовные дела о диверсионной деятельности в первой инстанции будут рассматривать суды субъектов РФ, а предварительное следствие будут осуществлять следователи органов федеральной службы безопасности.

«Мы решаем важнейшую задачу: устанавливаем адекватную ответственность за опасные преступления, которые связаны с совершением диверсий, и принимаем решения по упреждению совершения этих преступлений», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Она отметила, что по данным ФСБ, только за последний короткий период на границе Российской Федерации было задержано более 400 преступников, которые пытались с территории Украины проникнуть на территорию Российской Федерации.

Также в ходе дискуссии депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов предложил ввести смертную казнь для террористов и диверсантов.

«Будьте любезны, услышьте голос народа», — привел аргумент парламентарий.