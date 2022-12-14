Калуга, 14 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи принял 14 декабря участие в панельной сессии «Внедрение регионального социального стандарта», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив». Речь шла о запуске внедрения в России единого регионального социального стандарта. Это комплекс управленческих решений, направленных на повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг в социальной сфере.

Пресс-служба губетнатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в панельной сессии «Внедрение регионального социального стандарта», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив».

Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив совместно с экспертным сообществом и представителями субъектов страны. К проекту присоединились 35 пилотных регионов, в том числе и Калужская область. В качестве спикеров выступили генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева, руководители ряда российских регионов.

Открывая дискуссию, Светлана Чупшева подчеркнула, что региональный социальный стандарт является одним из элементов Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина более чем в 60 субъектах страны. В рамках НСИ уже отрабатывается свыше 100 жизненных ситуаций, внедрён институт региональных сервисных уполномоченных, на первом Форуме решения социальных задач состоялся обмен лучшими практиками субъектов в данной сфере. Разработан также рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан.

Пресс-служба губетнатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в панельной сессии «Внедрение регионального социального стандарта», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив».

Генеральный директор АСИ рассказала, что в социальный стандарт включено 12 пунктов. Некоторые из них уже эффективно реализованы в субъектах. Предусмотрено активное участие руководителей регионов, создание социальной инфраструктуры и разработка социальной стратегии, которая, по словам Светланы Чупшевой, должна быть открыта для обсуждения с жителями, экспертами и специалистами. Еще один обязательный элемент стандарта — навигатор по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации. «Мы сегодня проводим умную реформу социальной сферы, которая учит видеть людей за документами, и меняем культуру предоставления услуг», — акцентировала генеральный директор АСИ.

Пресс-служба губетнатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в панельной сессии «Внедрение регионального социального стандарта», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив».

Говоря об опыте реализации НСИ в Калужской области, Владислав Шапша подчеркнул, что государство прилагает много усилий и вкладывает средства в развитие инфраструктуры, реализуя национальные проекты. Он поблагодарил Агентство стратегических инициатив, которое предоставляет регионам необходимые инструменты для улучшения качества предоставления услуг и создания комфортной коммуникации с людьми.

По словам губернатора, для жителей Калужской области ключевыми условиями высокого социального самочувствия являются качественная медицинская помощь, качественное жилье и инфраструктура, а также наличия возможностей для трудоустройства и организации собственного дела.

Пресс-служба губетнатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в панельной сессии «Внедрение регионального социального стандарта», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив».

«Мы продолжаем развивать экономику, поддерживаем малый бизнес, создаём дополнительные рабочие места, — подчеркнул Владислав Шапша. — Активно реализуем социальный контракт. За два года было заключено более 4 тысяч 600 таких контрактов, на эти цели было направлено почти 600 млн рублей. Мы применяем комплексный подход к организации работы Центров занятости населения. Модернизируем их и делаем удобнее для людей, широко используем дистанционные формы оказания услуг. Кроме того, в прошлом году были поддержаны 234 инициативы жителей региона по благоустройству конкретных территорий в населённых пунктах. На это было выделено 190 млн. рублей, в следующем году — еще 250 млн рублей. Отдельно будет выделено 50 млн. рублей на поддержку инициатив молодёжи».