Донецк, 14 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здания Мичуринской исправительной колонии. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР сообщалось, что при обстреле Киевского района города Донецка погиб мирный житель.