Bloomberg: Запад и Киев будут сломлены при затягивании конфликта на Украине
Bloomberg: зимняя пауза в конфликте на Украине станет поражением для Запада и Киева
Вашингтон, 14 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Катастрофой для режима Киева и его союзников с Запада обернётся затягивание конфликта на Украине на зимний период. Такое мнение 14 декабря высказал обозреватель Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg.
«Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и всё более отвлекающегося от темы Вашингтона — Киев и Запад будут сломлены», — отмечается в публикации.
Также, по мнению Брэндса, в этом случае ситуация окажется в пользу Москвы, так как ей в этом случае не нужно будет предпринимать каких-либо дополнительных усилий, потому что боевики ВСУ демонстрируют усталость от тяжелых боевых действий, а для главы режима Киева Владимира Зеленского в выжидательной тактике имеется внутриполитическая и дипломатическая опасность.
При этом обозреватель уточнил, что странам Европы надоедает помогать Киеву и европейские сторонники мирного урегулирования, к примеру президент Франции Эммануэль Макрон, ожидают «передышки» в конфликте.
Кроме того, автор материала добавил, что в США у киевского режима также шаткое положение, так как из-за того, что неизвестно сколько помощи предоставит украинской стороне палата представителей с республиканским большинством в 2023 году, там увеличивается неуверенность.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер призвала президента США Джозефа Байдена прекратить разжигание конфликта на территории Украины.