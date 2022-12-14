Вашингтон, 14 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Катастрофой для режима Киева и его союзников с Запада обернётся затягивание конфликта на Украине на зимний период. Такое мнение 14 декабря высказал обозреватель Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и всё более отвлекающегося от темы Вашингтона — Киев и Запад будут сломлены», — отмечается в публикации.

Также, по мнению Брэндса, в этом случае ситуация окажется в пользу Москвы, так как ей в этом случае не нужно будет предпринимать каких-либо дополнительных усилий, потому что боевики ВСУ демонстрируют усталость от тяжелых боевых действий, а для главы режима Киева Владимира Зеленского в выжидательной тактике имеется внутриполитическая и дипломатическая опасность.

При этом обозреватель уточнил, что странам Европы надоедает помогать Киеву и европейские сторонники мирного урегулирования, к примеру президент Франции Эммануэль Макрон, ожидают «передышки» в конфликте.

Кроме того, автор материала добавил, что в США у киевского режима также шаткое положение, так как из-за того, что неизвестно сколько помощи предоставит украинской стороне палата представителей с республиканским большинством в 2023 году, там увеличивается неуверенность.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер призвала президента США Джозефа Байдена прекратить разжигание конфликта на территории Украины.