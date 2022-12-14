Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Реальная средняя заработная плата одного работника в Санкт-Петербурге в январе–сентябре 2022 года сократилась на 2,7% по отношению к тому же периоду 2021 года. Сокращение реальной зарплаты в Петербурге произошло впервые с 2015 года, сообщили 14 декабря в городском комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Зарплата

«До 2022 года реальная зарплата у нас демонтировала позитивную динамику. По текущему 2022 году мы видим отрицательную динамику, меньше 100%. Вместе с этим надеемся, что по итогу года мы на что-то положительное выйдем», — сказала журналистам зампред главы комитета Елена Замышляева, слова которой приводит «РБК».

На фоне снижения реальных доходов номинальная начисленная зарплата за январь–сентябрь 2022 года в Петербурге выросла на 10,9%, до 81 500 рублей (до вычета НДФЛ).

Самые высокие зарплаты в Петербурге предлагают программистам (112,2 тыс. рублей), прорабам (80,1 тыс. рублей) и инженерам в производстве (78,3 тыс. рублей). Речь идет о тех профессиях, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в Петербурге, на 13 декабря 2022 года составила 14 899 чел., это составляет 0,48% от численности экономически активного населения. При этом в Петербурге имеется 34 880 вакансий, из которых 76,1% — по рабочим специальностям. В простое находятся 7 545 человек на 62 предприятиях, в режиме неполной занятости — 765 чел. на 44 предприятиях.