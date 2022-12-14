Ереван, 14 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Трёхсторонние соглашения Москвы, Баку и Еревана, подписанные в ноябре 2020 года, предусматривают в том числе гарантии безопасного движения по Лачинскому коридору, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. Об этом говорится в заявлении, принятом 14 декабря депутатами армянского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Авторы документа обвинили Азербайджан в продвижении «политики геноцида» армянского населения, провокациях, нарушениях режима прекращения огня и блокировании Лачинского коридора. Отмечается, что блокада Нагорного Карабаха несёт угрозу жизни проживающего там населения.

«Исходя из сложившейся ситуации, призываем Российскую Федерацию осуществить необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, в зоне, находящейся под контролем российских миротворцев», — говорится в заявлении армянского парламента.

Депутаты также призвали международное сообщество осудить действия Баку и принять меры для разблокирования трассы в Нагорный Карабах.

Напомним, сотни жителей Азербайджана 12 декабря перекрыли Лачинский коридор. В Баку заявили, что это инициатива граждан, которые переживают за экологию в Нагорном Карабахе. Активистам привезли палатки, чтобы они могли не покидать трассу. Кроме того, туда прислали вооруженных азербайджанских правоохранителей.