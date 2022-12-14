Мадрид, 14 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Испании начато расследование в отношении нескольких энергетических компаний по подозрению в антиконкурентных действиях, сообщается 14 декабря в пресс-релизе Национальной комиссии по рынку и конкуренции Испании.

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В заявлении говорится о начале расследования в отношении различных операторов, работающих в энергетическом секторе, на предмет антиконкурентной практики. После получения с конца ноября по начало декабря различных жалоб были проведены проверки в штаб-квартирах нескольких компаний, которые не были названы. При этом газета El Confidencial заверяет, что проверки на предмет антиконкурентной практики затронули компании Repsol, Cepsa и BP.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Испании подтвердили отправку 49 электрических генераторов для помощи киевскому режиму.