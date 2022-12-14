Москва, 14 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, расположенный в городе Краматорске. На ликвидированном объекте находилось около 2000 реактивных снарядов системы «Град» и более 3000 других артиллерийских снарядов, сообщили 14 декабря в ходе брифинга в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

«В населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние сутки были нанесены удары в районе населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Были уничтожены до ста киевских боевиков и несколько единиц спецтехники противника.