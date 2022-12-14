Доха, 14 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках катарского газа заключила с Катаром Венгрия. Об этом 14 декабря рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире телеканала М1 по итогам встречи со своим коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры с венгерскими компаниями о расширении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, который потом будет поступать в Венгрию», — сказал он.

Также Сийярто уточнил, что Венгрия могла бы импортировать газ из Катара через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что российский вице-премьер Александр Новак якобы допустил возможность изменения газовых контрактов между Россией и Венгрией из-за введения западными странами потолка цен на газ.