Москва, 14 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в налоговую систему России, передает корреспондент 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Федеральные налоги будут применяться на этих территориях с 1 января 2023 года», — сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Законопроектом предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по изданию нормативно-правовых актов, предусматривающих особенности применения в 2023 году российского законодательства о налогах и сборах в новых регионах страны. Это касается порядка постановки физических и юридических лиц на учет в налоговых органах, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации, нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения и за неуплату сумм налога.

Также российскому правительству предоставляется право установления на указанный период порядка перехода на специальные налоговые режимы на территориях новых субъектов Российской Федерации, а также порядка учета в целях налогообложения расходов, понесенных соответствующими налогоплательщиками до 31 декабря 2022 года.

Законопроектом предусмотрены основания признания плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, а также налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предпринимательскую деятельность в указанных регионах.

Рассматриваемой законодательной мерой предусматривается возможность уменьшения в 2023–2024 годах налоговых ставок по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной или патентной систем налогообложения, до 0% на новых территориях законами соответствующих субъектов РФ.

Также предлагается ввести особый порядок признания граждан этих регионов налоговыми резидентами Российской Федерации, устанавливаются условия установления и введения в действие региональных и местных налогов на территориях новых субъектов, а также устанавливаются отдельные правила в части налога на прибыль организаций.

Кроме того, законопроектом предусмотрено осуществление налогового контроля до 31 декабря 2022 года в соответствии с нормативными правовыми актами указанных территорий.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей предлагается установить обязанность по применению ими контрольно-кассовой техники на вышеуказанных территориях с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ вправе принять решение по продлению указанного срока для таких организаций и индивидуальных предпринимателей или отдельных их категорий не более чем на 3 года.

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