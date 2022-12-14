Москва, 14 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Попытку боевиков ВСУ перебросить свои резервы в район двух населённых пунктов ДНР пресекли российские военные в ходе спецоперации, сообщил 14 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Представитель Минобороны РФ сообщил, что ВСУ пытались перебросить свои резервы в районах населённых пунктов Пречистовка и Новосёлка. Эту попытку ВС РФ сорвали «нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ».

Конашенков добавил, что на южнодонецком направлении суточные потери ВСУ составили порядка 80 боевиков. Также бандеровская армия потеряла три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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