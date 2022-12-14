Москва, 14 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Переговоры по созданию зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) завершены. Соответствующее соглашение по их итогам было достигнуто. Об этом 14 декабря в ходе пресс-конференции сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены», ― сказал дипломат.

При этом он добавил, что теперь достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября заместитель иранского министра торговли, промышленности и шахт, глава Организации развития торговли страны Алиреза Пейманпак заявил, что все формальности по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будут решены на протяжении одного месяца.

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Он подчеркнул, что иранская сторона заинтересована в создании свободной экономической зоны вместе с ЕАЭС, для чего готова к предоставлению инфраструктуры своих морских портов, чтобы реализовывать соответствующие проекты.