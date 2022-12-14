Москва, 14 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым расширяются полномочия уполномоченного по правам предпринимателей в России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Госдума

Так, ему и уполномоченным в регионах предоставляется право посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы, в целях защиты прав индивидуальных предпринимателей.

Перечень основных задач бизнес-омбудсмена дополняется такими задачами как защита прав и законных интересов и осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов членов органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению такой организацией.