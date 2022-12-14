Минобороны РФ: уничтожены 93 артиллерийских подразделения ВСУ
ВСУ потеряли ещё 93 артиллерийских подразделения — Минобороны РФ
Москва, 14 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили 93 артиллерийских подразделения киевских националистов, сообщили 14 декабря в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллерийские подразделения и бойцы ракетных войск уничтожили живую силу и военную технику ВСУ.
Министерство обороны России
В зоне проведения СВО
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах», — было сказано в ходе брифинга Минобороны.
Кроме того, в ходе наступления на донецком направлении освобождена часть населённого пункта Водяное. Уничтожено порядка 50 боевиков ВСУ и восемь единиц техники, в том числе один танк противника, три бронемашины и четыре пикапа.