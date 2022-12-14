Москва, 14 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили 93 артиллерийских подразделения киевских националистов, сообщили 14 декабря в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллерийские подразделения и бойцы ракетных войск уничтожили живую силу и военную технику ВСУ.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах», — было сказано в ходе брифинга Минобороны.

Кроме того, в ходе наступления на донецком направлении освобождена часть населённого пункта Водяное. Уничтожено порядка 50 боевиков ВСУ и восемь единиц техники, в том числе один танк противника, три бронемашины и четыре пикапа.