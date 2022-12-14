Москва, 14 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пять групп диверсантов ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ЛНР). Об этом 14 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что на этом направлении враг потерял за сутки свыше 60 киевских боевиков убитыми, а также одну БМП и два пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные огнём артиллерии и активными действиями сорвали контратаки трёх штурмовых групп киевских боевиков на краснолиманском направлении.