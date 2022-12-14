Москва, 14 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Тегеран не скрывает процесс готовящегося договора с Москвой. Об этом посол Ирана в РФ Казем Джалили заявил журналистам в ходе пресс-конференции 14 декабря.

council. gov.ru Казем Джалали

«Мы посмотрели изменения, добавили свои соображения, текст у нас для передачи российским коллегам», — заявил посол.

Также Казем Джалили отметил, что в случае возникновения некоторых разногласий будет назначен группа для устранения противоречий.

Как передает ИА REGNUM, ранее Джалили в ходе пресс-конференции сообщил о ходе диалога между Россией и Ираном о поставках иранских автомобилей.