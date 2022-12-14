Москва, 14 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожено три беспилотника ВСУ в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях, сообщило 14 декабря Минобороны РФ в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

«Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, инциденты произошли в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рачевка Херсонской области.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня «HIMARS».

Согласно официальным данным, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотника, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ с помощью ЗРК «Тор-М2У».