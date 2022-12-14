Средства ПВО РФ за сутки уничтожили три беспилотника ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Москва, 14 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожено три беспилотника ВСУ в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях, сообщило 14 декабря Минобороны РФ в ходе брифинга.
«Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата (ВСУ)», — говорится в сообщении.
Согласно полученным данным, инциденты произошли в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рачевка Херсонской области.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня «HIMARS».
Согласно официальным данным, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотника, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ с помощью ЗРК «Тор-М2У».