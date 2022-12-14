Москва, 14 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В России квартирный вопрос может быть как стимулом, так и тормозом для роста рождаемости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные портала «Мир квартир», согласно которым в РФ лидерами по доступности жилья оказались Магаданская область и Чукотка.

image4you Жилье

«Доступность жилья не всегда тождественна доступности приобретения жилья. И это важно для проведения эффективной жилищной политики и удовлетворения потребностей граждан, — сказал Цыганов. — Как российский, так и мировой опыт показывают, что часть потребностей удовлетворяется не только за счет приобретения жилья, но и на основе рынка доступной аренды. Не все граждане могут и хотят копить на квартиру, и это тоже надо учитывать. В России есть регионы, куда стремятся переехать, и там формируемая рыночным образом доступность приобретения жилья вполне может не отражать возможностей всех местных жителей. Это происходит, например, в Севастополе и Сочи. И наоборот, в регионах, где наблюдается отток населения, могут формироваться очень выгодные условия по приобретению жилья, оно становится весьма доступным».

Например, как пояснил Цыганов, есть северные города, где квартиру можно купить значительно дешевле 500 тысяч рублей, хотя в регионе доходы у большинства жителей выше среднероссийских.

«Понятно, что своя квартира часто является мечтой для многих жителей РФ, а квартирный вопрос не только испортил отношения между разными поколениями одних семей, но и может служить как стимулом, так и тормозом для роста рождаемости. Отсюда и программы материнского капитала или семейной ипотеки, которые часто служат исправлению ситуации с доступностью приобретения жилья. А для привлечения людей в сельскую местность и на Дальний Восток действуют соответствующие программы субсидирования ипотечных ставок. Есть и программы выделения непосредственно жилищных субсидий, например, для земских врачей и учителей. Эти меры позволяют повысить доступность жилья для многих граждан практически во всех регионах России», — полагает Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ будет расти доля нераспроданных квартир в новостройках.