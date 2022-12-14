Москва, 14 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки нанесли артиллерийские удары по киевским боевикам на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«На купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ […] уничтожено до 100 военнослужащих [киевского режима], бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 декабря, российская артиллерия уничтожила на купянском направлении до 40 боевиков преступного режима Киева и наёмников. Огневое поражение было нанесено по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников. Также уничтожены две боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.